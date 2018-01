Vanessa Paradis : elle va ENFIN se marier pour la première fois !

Un an et demi après avoir eu le coup de foudre sur le tournage du film « Chien », notre Vanessa Paradis nationale va se faire passer la bague au doigt cet été ! L’heureux élu s’appelle Samuel Benchetrit. Il a été marié à feu Marie Trintignant, mère de son fils Jules (19 ans), avant d’être en couple avec Anna Mouglalis, dont il a eu une fille Saül (10 ans). Et il a emporté le coeur de la maman de Lily-Rose (19 ans) et Jack (15 ans).