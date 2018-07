La VDN II inaugurée en décembre 2018

Le Ministre en charge des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, a effectué hier une visite de chantiers de la VDN 2. Ce fut une occasion pour Abdoulaye Daouda Diallo de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux en cours qui devraient se terminer en novembre.

Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre en charge des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, a déclaré que les travaux de la deuxième section de la Voie de dégagement nord (VDN) finiront d’ici la fin de l’année. Il s’exprimait hier à l’issue d’une visite de chantiers sur le VIADUC de Diamalaye et l’ouvrage Bowstring de Cambérène. « La réception de l’ouvrage d’une qualité rare est prévue en fin d’année. J’ai discuté avec l’entreprise, en relation avec le Directeur général de l’Ageroute, Ibrahima Ndiaye, et ils m’ont confirmé qu’en fin novembre, en principe l’ouvrage devrait être disponible », a-t-il souligné. Et d’ajouter : « Et si tout se passe bien, durant le mois de décembre, le chef de l’Etat devra procéder à l’inauguration de la VDN, section II ». S’agissant de l’ouvrage Bowstring de Cambérène, le Ministre des Infrastructures a reconnu qu’il y avait des difficultés qui avaient entrainé un arrêt momentané des travaux. Maintenant les travaux ont repris et cela se passe normalement. Pour lui, ils travailleront à revoir ce qui a été fait, notamment au niveau de l’approche du pont, c’est-à-dire le mur qui a été érigé et empêchant la vue de la population sur la mer. Il sera détruit, comme l’a instruit le Président de la République. « Je l’ai rappelé la derrière fois à la délégation de Cambérène pour confirmer justement que le président de la République a décidé la destruction de ce mur. J’ai constaté comment cela pourra être fait et surtout travailler à ce que les délais contractuels soient respectés et en maintenant que la volonté du Président de la république soit respectée », a-t-il souligné. A l’en croire, Il ne sera pas question d’obstruer la vue des populations à la mer. C’est clair, mais en dehors de la route, il y aura l’aménagement urbain, à savoir l’éclairage public, mais aussi l’assainissement. Quant à Serge Diatta, chargé de projets à Ageroute, il est revenu sur la caractéristique de ce projet. D’après lui, il y a 2 ouvrages exceptionnels sur ce projet. Le premier, c’est le VIADUC de Diamalaye qui fait un 1 km de long, et l’autre, c’est l’ouvrage Bowstring à Cambérène long de 350 m. « Pour le VIADUC, c’est normal parce qu’on devait enjamber trois carrefours et on a jugé nécessaire de faire un seul ouvrage. Pour le Bowstring à Cambérène, il y a le mausolée. Il fallait tout faire pour éviter d’obstruer les populations, surtout à la période de l’appel pour, qu’elles aient un accès directe à la mer », a expliqué M. Diatta. Sur ce, il a avancé qu’en termes d’avancement des travaux, ils sont à peu près à 80% et ils comptent finir ce projet à la fin de l’année.

Zachari BADJI