VDN: Le mur de la discorde sera détruit

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement vient de prendre une mesure qui va mettre du baume au coeur des populations de Cambérène. Ce mardi 26 juin, Abdoulaye Daouda Diallo a annoncé la démolition du mur construit dans la cité religieuse et dont le projet final était la réalisation de la Voie de dégagement Nord (Vdn). Les jeunes de Cambérène, qui avaient bloqué les chantiers, sont revenus à de meilleurs sentiments, nous dit l’AS, à l’issue de cette rencontre initiée par le ministre avec, comme participants, le chef du projet et le comité pour la défense de l’environnement de Cambérène.