Un véhicule fonce sur des piétons à New-York, des morts et des blessés

Un véhicule a renversé plusieurs cyclistes mardi après-midi dans le sud de Manhattan, faisant plusieurs morts et plusieurs blessés, a confirmé la police-new-yorkaise après avoir arrêté le suspect.

Le chauffeur du véhicule est ensuite sorti avec à la main une arme factice et les policiers lui ont tiré dessus, a affirmé la police new-yorkaise. Plusieurs médias américains, dont le New York Times et la chaîne télévisée New York 1, ont parlé d’au moins six morts et une dizaine de blessés.

L’attaque est considérée comme terroriste, dit la police. Le FBI a été chargé de l’enquête en collaboration avec la département de la police de New York.