Veille de Korité: Des cuisses de poulets avariés saisis à Thiès

Des produits impropres à la consommation, d’une valeur de 1.873.275 francs Cfa ont été saisis par la Brigade mixte à Thiès qui a entamé, depuis quelques jours, une opération de surveillance des marchés, des lieux d’abattages et de déplumages de poulets. Des fermes avicoles ont été également visitées dans le centre ouest Dakar-Thiès.

Face à la presse, l’adjoint au gouverneur de Thiès, Amdy Mbengue, chargé des affaires administratives de noter l’introduction sur le marché, depuis bientôt deux à trois semaines, de produits d’origine animale, particulièrement de la volaille et du foie impropres à la consommation.

Il s’agit, liste-t-il, de produits périmés impropres la consommation, de la viande en état de putréfaction avancée, des produits saisis pour cause de mauvaise conservation et autres produits introduits dans le pays de façon frauduleuse comme les cuisses de poulets, dont une importante quantité a été saisie.

«Nous avons déployé 4 véhicules dont 3 sur trois axes avec des équipes dans toute la ville de Thiès. On a maillé la ville de Thiès plus particulièrement le marché central, le marché Moussanté et Grand-Thiès, la périphérie avec tous les endroits où il y a des fermes», explique Capitaine Lansana Mané, adjoint au régional de l’hygiène à Thiès.

Entre autres produits saisis à la veille de la fête de korité (Aid), de la viande ovine et bovine, du foie congelé, des cuisses de poulets, du lait en poudre, tomate concentrée, boissons, etc., ainsi que de la viande caprine issue de l’abattage clandestin, des baguettes de pain transportées dans des taxis clando, renseigne un document remis à la presse.

La brigade mixte est composée de l’Inspection régionale de l’Elevage, du Service régional du commerce et de la consommation, et de la brigade régionale d’hygiène. L’opération a été menée les 12 et 13 juin avec l’appui de la police.