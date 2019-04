Vélingara: Sans électricité ni eau depuis une semaine

Les populations du département de Vélingara vivent des coupures intempestives de courant depuis plus d’une semaine. La Senelec qui peine à trouver une solution face à la situation évoque un problème de transformateur. La panne a aussi impacté sur la distribution de l’eau et les services de l’administration sont au ralenti. Un véritable calvaire pour les habitants et aucun délai n’est encore donné pour le rétablissement du courant.

En ces veilles de ramadan et la chaleur intense dans la zone, les populations ne savent plus que faire.