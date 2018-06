Vélingara Ferlo: Un  cultivateur se donne la mort par pendaison  

Tristesse et consternation sont les sentiments les mieux partagés à Vélingara Ferlo, une commune située dans le département de Ranérou. Le nommé El Hadji Diop, âgé d’une trentaine d’années et cultivateur de son état, a été retrouvé mort par pendaison à un arbre, à quelques encablures du domicile familial.

Le drame s’est produit hier samedi vers 06 heures. Selon une source familiale, El Hadji Diop souffrait des problèmes psychiques depuis son retour du Saloum. Après le repas du « Kheud », le malade mental a surpris son grand frère et son épouse couchés dans leur chambre. Il leur a assené plusieurs coups de faucille jusqu’à ce que ces derniers se retrouvent immergés dans une mare de sang. Le couple blessé a été évacué d’urgence au poste de santé de Vélingara Ferlo et le malade mental a profité de la situation pour se volatiliser dans la brousse. Il s’est servi d’une corde pour se pendre à un arbre distant de 75 m du domicile familial. La découverte macabre sera faite par les autres membres de la famille qui ont suivi ses pas jusque sous l’arbre où son corps pendait. Alertés les éléments de la brigade de gendarmerie de Ranérou se sont rendus sur les lieux du drame. Après constat, le corps sans vie du malade mental a été déposé à la morgue du centre régional de Ourossogui. Le défunt laisse derrière lui 03 enfants et une épouse. La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête pour déterminer les vraies raisons de la mort tragique de ce jeune père de famille.

Samba Khari Ndiaye