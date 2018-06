Velingara Ferlo: Un éleveur retrouvé mort en  brousse

Les populations de la commune de Vélingara Ferlo, dans le département de Ranérou, sont dans l’émoi et la consternation. En effet, un éleveur âgé d’une cinquantaine d’années, connu sous le nom d’Amath Sow, a été retrouvé mort en brousse le jeudi passé, à la veille de la Korité. Selon une source familiale, le défunt éleveur se rendait chaque jour en brousse à la recherche de l’herbe morte pour nourrir ses quelques animaux gardés chez lui et rentrait souvent avant midi. Jeudi dernier, Amath Sow, est resté en brousse jusqu’à 14 heures sans donner signe de vie. Aussitôt les autres membres de sa famille ont entamé leurs recherches. La découverte macabre a été faite par son épouse et ses enfants qui ont eu la surprise de le retrouver mort sous un arbre. Alertés, les gendarmes de Ranérou, accompagnés par les sapeurs-pompiers, se sont rendus sur lieux pour procéder aux constats d’usage. Le corps de la victime a été acheminé au centre régional d’Ourossogui pour une autopsie qui révèle le lendemain qu’il s’agissait d’une mort par arrêt cardiaque. La dépouille d’Amath Sow a été remise à sa famille samedi pour l’inhumation à Vélingara Ferlo.