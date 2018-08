Vélingara: Un homme retrouvé mort

Dans la commune de Kandiaye à Vélingara, un homme du nom de Mamadou Baldé a été retrouvé mort. La victime âgée de 56 ans conduisait son troupeau au pâturage. C’est aux environs de 15 heures qu’un habitant du village qui devait déplacer ses ânes, a trouvé le corps sans vie du défunt allongé à côté du troupeau Informés, les autorités locales, ont appelé la gendarmerie et les sapeurs-pompiers de Kounkané. Le défunt était marié à deux femmes et est père de plus de dix enfants. La dépouille mortelle a été déposée au centre de santé de Vélingara.