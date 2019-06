Vélo électrique : les moteurs et batteries Bosch 2020 sont prometteurs

Bosch, l’un des principaux fabricants de moteurs et batteries pour vélos électriques, a revu en profondeur son couple moteur batterie avec à la clé d’importants gains de poids et de puissance.

Un moteur électrique 25 % plus léger et une batterie qui gagne 20 % de capacité, ce sont là des améliorations très significatives dans le domaine du vélo à assistance électrique (VAE). Une bonne nouvelle que l’on doit à Bosch. Avec Shimano et Yamaha, l’industriel allemand fait partie des fournisseurs leaders pour les moteurs et les batteries de VAE. Et selon des informations encore officieuses mais bien documentées, les futurs moteurs et batteries Bosch pour 2020 ont été revus en profondeur.

Le site Lemarcheduvelo a publié des détails techniques accompagnés de plusieurs photos. Concernant le moteur Performance CX tout d’abord, on apprend qu’il a été allégé à 2,9 kg contre 4 kg pour le modèle précédent. Plus d’un kilogramme de gagné, c’est énorme en cyclisme ! L’autre grande évolution est la disparition du petit pignon qui laisse la place à un support pour recevoir un plateau classique. Sachant que le pignon Bosch était à l’origine conçu pour augmenter le couple au pédalage, on peut en déduire que le constructeur a trouvé le moyen d’augmenter le couple du moteur lui-même. La possibilité de monter un plateau classique offrira également plus de latitudepour les configurations d’usine et les évolutions en deuxième monte.

Une batterie Bosch PowerTube 600 Wh

La fixation du moteur a elle aussi été modifiée, ce qui devrait faciliter son intégration et laisser plus d’options aux fabricants de cadres selon le type de VAE qu’ils veulent développer. La deuxième grosse nouveauté concerne la batterie Bosch PowerTube dont la capacité passe de 500 à 600 Wh. Rien de révolutionnaire de ce côté-là, Bosch se contente de suivre la tendance déjà empruntée par d’autres fabricants de batteries pour vélos électriques.

La mauvaise nouvelle pour les constructeurs mais aussi les consommateurs, c’est que la batterie serait plus longue de 67 millimètres. Cela implique que les cadres de modèles existants devront être redessinés et que les clients possédant un vélo avec une batterie Bosch PowerTube 500 Wh ne pourront pas la remplacer par une 600 Wh. Précisons que toutes ces informations sont à prendre au conditionnel puisque Bosch n’a encore pas communiqué à ce sujet.