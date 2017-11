Venezuela: nouveau billet de banque et augmentation du salaire minimum

Mercredi 1er novembre 2017, le président a annoncé une augmentation du salaire minimum de 30 % au Venezuela. Il atteint désormais 177 507 bolivars – 456 507 bolivars avec les tickets d’alimentation inclus -, soit 45 euros environ au taux de change officiel « flottant », un peu moins de 4 euros au taux de change parallèle. Nicolas Maduro a aussi annoncé qu’un nouveau billet de banque entrera en circulation cette semaine dans le pays.

D’une valeur de 100 000 bolivars, le nouveau billet de banque vénézuélien deviendra la plus importante coupure du pays. Concrètement, cela représente actuellement 25 euros environ au taux de change officiel « flottant », soit à peine plus de 2 euros au taux de change parallèle.

En décembre dernier, le gouvernement chaviste avait annoncé le retrait du billet de 100 bolivars, qui était à l’époque le montant le plus « élevé ». Depuis, il est continuellement remis en circulation. De nouveaux billets à plus forts montants sont pour leur part entrés peu à peu dans l’économie vénézuélienne à partir de janvier dernier. Des billets allant de 500 à 20 000 bolivars.

« Comme je suis optimiste, je crois que le gouvernement va gagner ! »

Cette annonce du chef de l’Etat d’un nouveau billet de 100 000 bolivars intervient alors que les Vénézuéliens sont nombreux à se plaindre, depuis des semaines, du manque d’argent liquide dans le pays, alors que l’inflation pourrait dépasser la barre des 650 % pour cette année 2017 selon les projections du Fonds monétaire international.

Aussi à Caracas, avec les fêtes de fin d’année qui approchent, ce nouveau billet arrive « au bon moment », estime Matute, un serveur convaincu que cette décision va faciliter la vie des Vénézuéliens. « L’annonce de ce nouveau billet reflète la très forte inflation dans le pays, c’est un fait ! Mais pour moi, c’est une bonne décision », confie-t-il.

« Cela va, explique Matute, pallier le manque de liquide dans les banques et nous éviter d’avoir à nous déplacer avec d’énormes paquets de billets ! Le gouvernement fait vraiment tout son possible pour lutter contre l’inflation et le manque de « cash ». Ici, il y a une guerre économique ! Et comme moi je suis optimiste, je crois que cette guerre, le gouvernement va la gagner ! »

« Le gouvernement ne s’attaque pas aux problèmes, il les aggrave ! »

Mais tout le monde n’est pas si optimiste. Rodolfo, par exemple, ne cache pas son pessimisme. Après l’arrivée en retard et en faible quantité des billets de 500 à 20 000 bolivars en début d’année, il n’a absolument aucune confiance dans les autorités monétaires. « Pour moi, ce billet ne va pas arriver ! Et au début de l’année prochaine, nous serons encore en train de l’attendre », prédit-il.

« Et quand il arrivera, ajoute Rodolfo, il ne vaudra plus rien à cause de la dévaluation et de l’inflation et nous serons encore plus plongés dans la misère. Le dollar explose sur le marché parallèle, nous ne produisons rien, et ce billet de 100 000 bolivars ne va rien changer. Le gouvernement ne s’attaque pas aux problèmes économiques. Au contraire, il les aggrave ! »

En plus de ce nouveau billet, le président Nicolas Maduro a appelé à développer la monnaie électronique « pour lutter contre la spéculation » ; les économistes assurent, eux, que la crise ne se résoudra pas sans véritables changements de la politique monétaire et économique du pays.