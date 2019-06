Vente annoncée d’immeubles de la Sonacos : le processus arrêté de justesse

La presse avait fait état la semaine dernière d’une saisine suivie de vente aux enchères de deux immeubles de la SONACOS S.A au profit de la Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (Cbao) du Groupe Attijariwafa Bank SA, pour une créance d’un peu plus de 727 millions de nos francs.

En effet, il s’agit d’une créance en souffrance depuis 2014 sous la gestion de l’ancien Dg Abbas Jaber. Un défaut de payement qui a fini sur la table du juge qui condamne la défunte Suneor, actuelle Sonacos.

Pour sauver ce qui pouvait encore l’être, le nouveau Directeur Général de la SONACOS S.A, Modou Diagne Fada a récemment reçu celui de la CBAO

À l’issue de leurs échanges, les deux parties ont abouti à un consensus pour le traitement à l’amiable de ce contentieux. Un ouf de soulagement pour Modou Diagne Fada fraîchement installé à la tête de SONACOS.

Pour voir plus clair dans ce dossier, il s’agissait précisément de terrains nus objet du titre foncier N7583/DG et 16192/DG reporté au livre foncier de grand Dakar. Une parcelle d’une superficie de 3229 mètres carré située à Bel Air en bordure de la rocade et évalué à 350 millions. Il faut y ajouter le titre foncier N. 11055/DG devenu le 7683/RG situé à côté de la route des grands moulins de Dakar.

Évidemment, le montant a grimpé à plus de 727 millions avec le cumul d’intérêts en sus.

Cette affaire donc est héritée par tous les Directeurs qui se sont succédés à la tête de la boite depuis sa reprise par l’état du Sénégal.

