Ventre plat en une semaine

Vous allez assister à un gros événement et n’avez qu’une semaine pour faire disparaître au maximum votre ventre rond. C’est possible si vous suivez les conseils suivants. Vous en serez tellement satisfaite que vous allez vouloir continuer à les suivre une fois la semaine terminée.

Beaucoup boire

Faites de l’eau votre meilleure amie. Il est toujours important de boire de l’eau ça l’est d’avantage si vous essayez de perdre du ventre. Lorsque vous buvez de l’eau, vous aidez votre corps à maintenir un taux de liquide équilibré, à réduire la rétention d’eau (la cause majeure des ventres gonflés) et à vous sentir rassasiée et donc à manger moins. L’eau décompose également les graisses et les transforme en énergie et en nutriments allant vers vos muscles, assurant ainsi un bon métabolisme.

Ajoutez du jus de citron, d’orange ou de concombre à votre eau pour lui donner bon goût. Vous pouvez également essayer avec des herbes et fleurs aromatiques comme la menthe ou bien la verveine

Prenez du thé vert

Mettez-vous au thé vert. Un des nombreux avantages du thé vert est qu’il contient de la catéchine, un antioxydant qui vous aidera à réduire la graisse de votre ventre. Pour un résultat encore meilleur, buvez une gorgée de thé vert avant une séance d’exercices

Faites-vous des smoothies. Les smoothies contribuent à une bonne hydratation et peuvent aider à perdre du ventre. Si vous préparez un smoothie de pastèque, vous profiterez des bienfaits d’un acide aminé qu’elle contient, l’arginine. Une étude du Journal of Nutrition, un magazine diététique américain, a démontré que l’arginine aide à bruler les graisses et à augmenter la masse musculaire. Un smoothie d’ananas vous apportera de la broméline, une enzyme de l’ananas aidant à décomposer les protéines, facilitant la digestion et supprimant les ballonnements.

Smoothie de pastèque. Coupez en morceaux l’équivalent de deux tasses de pastèque et mettez-les au mixeur. Ajoutez-y 1/4 de tasse de lait écrémé puis mixez pendant environ 15 secondes ou bien jusqu’à ce que le mélange devienne bien homogène. Ajoutez 2 tasses de glaçons puis mixez à nouveau, 20 secondes ou le temps nécessaire afin d’obtenir la consistance que vous souhaitez. Voici un lien vers une recette de smoothie à la pastèque.

Smoothie d’ananas. Mettez au mixeur 1 tasse de lait écrémé et ajoutez-y 100 grammes de morceaux d’ananas, frais ou en boite. Mixez ce mélange pendant 1 minute. Versez dans un verre puis ajoutez 1 cuillère à café d’huile de lin biologique pressée à froid. Servez-vous.

Consommez du gingembre. Le gingembre aide à calmer le tractus gastro-intestinal et à réduire les ballonnements. Ajoutez du gingembre frais râpé à votre thé vert ou faites-vous un thé de gingembre en faisant bouillir quelques morceaux coupés sur la racine.

Buvez des infusions de menthe poivrée. Ce n’est pas un hasard si beaucoup de restaurants vous offrent des bonbons à la menthe poivrée après le repas, la menthe poivrée aide à la digestion. Faites infuser de la menthe poivrée ou ajoutez des feuilles de menthe poivrée à votre eau ou à votre thé vert.

Évitez l’alcool. Lorsqu’il s’agit de perdre votre ventre, l’alcool n’est pas votre ami. Il vous fera stocker d’avantage les graisses apportées par votre alimentation, mais en plus votre corps brulera environ 36% de graisse en moins qu’il le ferait normalement. Dans certains cas l’alcool peut même inhiber la production d’hormones permettant de brûler les graisses.

Évitez les boissons gazeuses ou fermentées. Ces boissons contiennent du gaz et lorsque vous les consommez, ce gaz va dans vos intestins entrainant un gonflement ou ballonnement de votre ventre

Dites « non » au sorbitol. Le sorbitol est un édulcorant artificiel qu’on retrouve dans certaines boissons light. Certes le sorbitol a l’avantage de donner un goût sucré sans apporter de calorie, mais le problème est que votre corps à du mal à le digérer. Le sorbitol n’est pas seulement présent dans les sodas, mais aussi dans les yaourts, les aliments à apport calorique réduit, les chewing-gums et les bonbons durs.

Mettez-vous à la cardio. Rien de tel que des exercices d’aérobic pour combattre un ventre rond. Une étude de l’université Duke (université privée américaine de recherche située en Caroline du Nord) a démontré que les exercices d’aérobic sont les plus efficaces pour brûler la graisse viscérale en profondeur et que ces exercices brulent 67% de calories en plus que des exercices de résistance musculaire ou qu’un entrainement combinant cardio et résistance musculaire.

Le Département de la Santé et des Services aux personnes recommande au moins 150 minutes d’aérobic modéré par semaine (marche rapide ou natation) pour un adulte en bonne santé ou bien 75 minutes d’activité intense (comme la course à pied) réparties sur la semaine. Les activités physiques peuvent être divisées en différentes sessions au cours de la journée, mais doivent durer au moins 10 minutes. Si vous souhaitez perdre du poids, vous devrez augmenter l’intensité ou la durée des séances, voir les deux.

Faites des abdominaux. Il y aura toujours une polémique entre entraîneurs pour savoir si les abdominaux sont une bonne méthode pour obtenir un ventre plat. Ce qui par contre est certain c’est qu’ils feront travailler les muscles de votre abdomen, devant et sur les côtés.

Renforcement des muscles pelviens . Allongez-vous sur un ballon d’exercice, le dos et la tête reposant sur le ballon, vos pieds joints au sol et des haltères de 2 à 5 kilos ou une balle médicale dans vos mains, contre votre poitrine. Contractez vos abdominaux et pliez-vous jusqu’à ce que vos épaules se décollent du ballon. Utilisez ensuite vos deux mains pour lever la balle ou l’haltère au plafond. Faites trois séries de 12 à 15 mouvements en vous reposant 30 secondes entre chaque série.

. Allongez-vous sur un ballon d’exercice, le dos et la tête reposant sur le ballon, vos pieds joints au sol et des haltères de 2 à 5 kilos ou une balle médicale dans vos mains, contre votre poitrine. Contractez vos abdominaux et pliez-vous jusqu’à ce que vos épaules se décollent du ballon. Utilisez ensuite vos deux mains pour lever la balle ou l’haltère au plafond. Faites trois séries de 12 à 15 mouvements en vous reposant 30 secondes entre chaque série. Abdominaux jambes tendues . Prenez une paire d’haltères de 4 à 6 kilos et allongez-vous sur le dos, vos bras étendus derrière vous et vos jambes tendues, formant un angle de 45 degrés avec le sol. Ramenez vos bras à votre poitrine et soulevez vos épaules (et vos mains tenant les haltères) du tapis tout en élevant vos jambes jusqu’à ce qu’elles soient perpendiculaires au sol. Revenez à votre position de départ, sans laisser vos jambes retomber au sol. Faites trois séries de 15 répétitions en vous reposant 30 secondes entre chaque série.

. Prenez une paire d’haltères de 4 à 6 kilos et allongez-vous sur le dos, vos bras étendus derrière vous et vos jambes tendues, formant un angle de 45 degrés avec le sol. Ramenez vos bras à votre poitrine et soulevez vos épaules (et vos mains tenant les haltères) du tapis tout en élevant vos jambes jusqu’à ce qu’elles soient perpendiculaires au sol. Revenez à votre position de départ, sans laisser vos jambes retomber au sol. Faites trois séries de 15 répétitions en vous reposant 30 secondes entre chaque série. Travaillez votre tronc. Le tronc est constitué des muscles abdominaux ainsi que des muscles du bas du dos, du plancher pelvien et des hanches, soit plus de 15 muscles au total. Pour obtenir un ventre vraiment plat, vous avez besoin d’exercices ciblant tous ces muscles. Le gainage sur le côté . Allongez-vous sur le côté gauche, le coude au sol, dans l’alignement de vos épaules et vos jambes l’une sur l’autre. Placez votre main droite sur votre épaule gauche ou sur votre hanche droite. Contractez vos abdominaux et soulevez vos hanches du sol jusqu’à être en équilibre sur votre avant-bras et vos pieds, votre corps doit former une ligne diagonale. Maintenez cette position pendant 30 à 45 secondes. Répéter la même chose du côté opposé. Si vous n’arrivez pas à maintenir la position durant 30 à 45 secondes, tentez de tenir le plus possible et entraînez-vous. Le gainage marché . Mettez-vous en position de gainage et posez vos mains au sol en les écartant de cinq centimètres de plus vos épaules. Gardez vos pieds en place, avancez vos mains aussi loin que possible par petits « pas », puis revenez à la position initiale. Répéter cela de 10 à 12 fois. Vous pouvez compliquer l’exercice en levant une jambe avant d’avancer puis de reculer avec vos mains. Montez à la corde . Asseyez-vous les jambes tendues devant vous, talons serrés et pointes ouvertes, votre pied doit former un V. Vos orteils pointent vers vous. Contractez les muscles de votre tronc et formez une courbe en C avec votre colonne vertébrale. Levez les bras vers le haut et déplacez-les comme si vous montiez une corde, en tournant légèrement le buste à mouvement de bras. Répétez le mouvement 20 fois pour chaque bras.

Le tronc est constitué des muscles abdominaux ainsi que des muscles du bas du dos, du plancher pelvien et des hanches, soit plus de 15 muscles au total. Pour obtenir un ventre vraiment plat, vous avez besoin d’exercices ciblant tous ces muscles.

Perfectionnez votre posture. Vous tenir bien droite peut vous faire paraître plus mince de deux kilos alors pourquoi ne pas en profiter ! Tenez-vous de manière à ce que votre bassin soit détendu et dans l’allongement de votre ceinture, inclinée vers l’avant. Votre dos doit être incliné en arrière. Sortez légèrement votre estomac. Roulez vos épaules en arrière et laissez-les retomber doucement. La tête bien centrée au-dessus de votre colonne vertébrale, allongez le cou en imaginant qu’une ficelle est attachée à votre tête et vous soulève délicatement.

Utilisez des ceintures ajustées à la taille. Votre garde-robe peut vous aider à dissimuler votre ventre rond. Si vous choisissez les bons tissus et les styles de vêtement adaptés, vous pourrez créer l’illusion d’un ventre plus plat.

Choisissez des tissus effleurant le corps : le coton, la soie, d’autres mélanges textiles et les textiles comportant de la laine. Ne mettez pas de tissus moulants comme le Lycra et autres tricots légers, ils ont tendance à mettre l’accent sur chaque bourrelet.

Faites diversion. Recherchez des habits attirant l’œil sur une autre partie de votre corps que votre ventre. Par exemple un top avec des détails au niveau de l’encolure ou un volant au centre attirera l’attention ailleurs que sur votre ventre. Les tops ou robes à cache-cœur sont aussi de bons choix s’ils ne sont pas moulants.

Portez une ceinture. Mettez une large ceinture noire autour de votre taille. Cela séparera votre buste de vos hanches et embellira votre taille.

Jouez avec les motifs. Les motifs géométriques ou floraux peuvent être un bon moyen de dissimuler un ventre rond. Cependant vous devrez faire quelques expériences en matière de taille de motifs afin de trouver la grandeur de motif adaptée à votre silhouette.

Mettez les couleurs à votre service. Bien sûr le noir est la couleur qui amincit le plus, mais ce n’est pas votre seule option. Le styliste célèbre Phillip Bloch recommande le violet, le bleu marine, le bordeaux, l’aubergine, le gris charbon et l’émeraude foncé pour paraître plus mince. Vous pouvez également vous habiller d’une seule couleur de la tête au pied pour paraître plus longiligne.

Mettez des gaines amincissantes. Les gaines peuvent vous donner l’apparence dont vous rêvez. Il en existe de tous les styles, mais un short de cyclisme à taille haute peut tout à fait faire l’affaire pour amincir le ventre (ainsi que les hanches et les cuisses). Choisissez bien le niveau de correction que vous voulez, faible, moyen ou important, afin d’avoir le résultat que vous souhaitez tout en étant à l’aise.

Mangez plus souvent. Si vous mangez en grande quantité lors des repas, vous remplissez votre ventre et surchargez votre système digestif. Mangez de petits repas plus fréquemment ou prenez des collations. Laissez un intervalle de deux ou trois heures entre chaque repas, ils prendront ainsi moins de place dans votre estomac, évitant ainsi les ballonnements et vous maintiendront rassasiée et en forme.

Réduisez votre consommation de fibre. Beaucoup d’aliments riches en fibres (le brocoli, les haricots, les choux de Bruxelles, le chou-fleur) entrainent des gaz et des ballonnements. Cette semaine, éliminez-les de votre régime alimentaire. Une fois la semaine passée, vous pourrez les réintégrer progressivement, un à un. Vous trouverez peut-être que certains de ces aliments vous incommodent plus que d’autres et pourrez donc ajuster votre alimentation en conséquence afin d’avoir un apport en fibre suffisant, mais également de garder votre ventre plat.

Vous pouvez lutter contre les gaz que donnent certains aliments en consommant Beano. Beano contient une enzyme qui aide à décomposer les sucres complexes, contenus dans les haricots et les légumes crucifères et facilite ainsi la digestion.

Ajustez vos portions de fruits et légumes. Bien que les fruits et légumes crus soient excellents pour la santé, ils gonflent l’estomac. Il vous faudra donc les consommer en petites quantités réparties sur toute la journée

Détectez l’intolérance au lactose. Si les produits laitiers vous donnent des gaz ou des ballonnements, vous avez peut-être des difficultés à digérer le lactose, le sucre des produits laitiers. Essayez de consommer des produits laitiers faibles en lactose comme le yaourt. Consommez les produits laitiers par petite quantité et combinez-les à d’autres aliments. Vous pouvez aussi acheter des produits sans lactose ou prendre une aide digestive, comme le Lactaid, pour aider votre système digestif à décomposer le lactose.

Optez pour les produits riches en potassium. Mangez des aliments riches en potassium comme de l’avocat, des mini-bananes, de la papaye, de la mangue, du cantaloup et des yaourts sans matière grasse (sans édulcorants artificiels). Le potassium est un diurétique naturel, il aidera à combattre la rétention d’eau et les gonflements.

Conseils

Ne mangez pas trop vite. Manger lentement permet à votre système digestif de fonctionner correctement. Cela vous permettra également de savourer davantage vos repas.

Soyez plus active. Prenez les escaliers plutôt que l’ascenseur, ce sera un bon début.

Petit-déjeunez ! Prendre un petit-déjeuner permet d’éveiller votre métabolisme !

Pensez en termes de temps de course plutôt qu’en distance. Lorsque vous faites de l’exercice, votre métabolisme s’accélère et reste plus rapide même une fois l’entraînement terminé. Si vous courez une demi-heure votre métabolisme sera très actif durant une période plus longue que si vous ne courez qu’un ou deux kilomètres.

Après le diner, attendez au moins deux heures avant d’aller vous coucher, cela vous laissera le temps de digérer.

Plus vous travaillez dur, plus vous obtiendrez des résultats visibles et rapides.

Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiatement. Ils seront visibles par la suite.

Efforcez-vous quoi qu’il en soit. Ne vous découragez pas, vous allez y arriver.

Faites des choix intelligents : mettez-vous aux aliments complets (céréales et farines complètes) tous les légumes sont bons cependant dans votre cas les laitues les plus foncées seront les plus appropriées. D’autres légumes comme les pois et le maïs pourront vous apporter de l’amidon préférez les noix aux chips. Les deux sont riches en graisse, mais les noix sont bien plus saines préférez les fruits aux jus de fruit. Les jus contiennent parfois des sucres ajoutés qui peuvent être difficiles à digérer. Au contraire les fruits ne vous poseront pas de problèmes de digestion en matière de lait, préférez un lait écrémé ou demi-écrémé

Mangez des fruits sans retenue, à part les bananes. Elles ralentissent la digestion des glucides.

Avertissements