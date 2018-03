Il est venu le temps de la réflexion sur les choix fondamentaux ! (Par Mamadou Amadou Tamimou WANE)

« Gouverner autrement, c’est bannir les passe-droits, le favoritisme et le trafic d’influence. C’est mettre l’intérêt public au-dessus de toute autre considération et traiter tous les citoyens avec la même dignité et le même respect ».

Je demeure convaincu que 1’engagement politique peut bien s’accommoder de 1’éthique, de la morale et de la loyauté.

L’Apr-Yaakar traduit une volonté : celle d’inscrire la cause et les intérêts du Sénégal au cœur de l’action politique. L’Apr-Yaakar confirme une option : celle d’une totale adhésion aux valeurs démocratiques et aux principes de la République dont la Constitution est le socle inoxydable.

En somme, L’Apr-Yaakar est une proposition politique qui postule que la patrie importe plus que le parti, que les attentes des citoyens constituent le principal enjeu de l’engagement politique.

Ainsi, il est question, à la fois, d’une conviction, d’un projet et d’une ambition pour le Sénégal.

MACKY SALL

Au-delà de sa personne, fut-elle charismatique, le président Macky appelle à l’engagement autour d’une vision en dehors de toute affinité idéologique, ethnique, religieuse et confrérique ; il a fait preuve de cohérence dans l’approche à apporter au niveau local, jusque dans les chaumières les plus reculées, la lumière et les principes de bonne gouvernance. A nous de nous approprier et expliciter le concept du «Yonu Yokouté» : dessiner, concrétiser le profil d’une société à dimension humaine où tout être vivant, végétal ou minéral, aimerait évoluer. En résumé, la vie de 1’homme avec le reste de l’univers en symbiose.

C’est une philosophie de la vie en société, un programme de gouvernement, une affirmation des valeurs éthiques et une vision de l’homme et de l’humanité.

Les nobles idées viennent à l’heure de la maturation et le temps est venu de concrétiser les grandes actions !

Avec le président Macky qui a hissé la barre haut, maintenons le cap. Il saura gérer les chocs conjoncturels sans dévier des orientations fondamentales incluant les conclusions pertinentes.

C’est une nouvelle conception de l’intérêt public et des rapports entre l’être humain et 1’environnement dans lequel il évolue. Il s’appuie sur des valeurs telles que la responsabilité, le partage, la participation (objectif assuré à tout citoyen aujourd’hui comme demain), la jouissance des potentialités et ressources du pays. Ceci passe par une exploitation raisonnable de celles-ci, en empêchant leur confiscation par un petit nombre ou leur épuisement à court terme.

Donc, une nouvelle force politique de propositions, d’actions et de solutions pour appréhender l’ensemble des défis qui se posent au Sénégal : l’aménagement cohérent du territoire basé sur le sens du partage, le développement économique, l’approvisionnement énergétique et alimentaire, la préservation de la richesse en eau, l’équité sociale, l’éducation et la formation des hommes, le bien-être de la santé et sa prévention, la diversification des moyens de transport mais aussi l’ impérieuse nécessité de construire une identité collective inscrite dans ses multiples dimensions.

Suite…

Par Mamadou Amadou Tamimou WANE

Expert en communication

Pca de la Sspp « Le Soleil »