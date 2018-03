Verdict attendu dans le procès de Khalifa Sall La vérité tient à un fil

REWMI.COM Les plaidoiries ont été bouclées hier. Le Procureur et les avocats ont vidé leurs sacs. La journée d’aujourd’hui sera consacrée à des ‘’répliques ‘’ de part et d’autre. Une façon de réaffirmer sa vérité et d’infirmer celle de l’autre.

On se croirait au théâtre, comme me le faisait remarquer un confrère. Sauf qu’ici, c’est la vie, le réel, le théâtre de la vie où se jouent des destins, ceux d’individus dont les vies auront basculé depuis qu’ils ont eu maille à partir avec la Justice.

Au sortir de ces passes d’armes, personne ne peut présager du verdict. Sera-t-il condamné ou relaxé ? Seul le juge pourra répondre à cette question.

Car, la vérité judiciaire est bien relative. C’est la vérité humaine, incertaine, insaisissable, changeante parce que dépendant de plusieurs facteurs tout aussi fluctuants.

C’est pourquoi le célèbre avocat d’Assises français, Me Réné Floriot, a immortalisé cette relativité dans un ouvrage intitulé : ‘’La vérité tient à un fil’’. Et oui, la vérité judiciaire tient à peu de choses.

Le juge se fait sa religion à partir de plusieurs facteurs comme la personnalité du prévenu, l’environnement du procès, le contexte, la perspicacité des avocats de la défense, etc.

Or, ces facteurs peuvent changer en fonction non pas de la vérité intrinsèque à découvrir, mais à des considérations autres, parfois bien loin des faits.

C’est pourquoi, en droit pénal, cette célèbre formule est consacrée : On ne juge pas des faits, on juge des personnes. Cela veut tout dire. C’est pour cela qu’il y a des causes de non-imputabilité comme la démence ou des faits justificatifs comme la légitime défense.

Parfois, le verdict dépend du juge lui-même, de son humeur du moment, de ses prédispositions par rapport à l’affaire, etc. Si un juge-femme a été violée durant son enfance, bien sûr, elle pourrait être intraitable contre des violeurs.

C’est pourquoi, dans l’Affaire Khalifa Sall, ce malentendu observé ce mercredi entre le juge et les avocats de la défense est de mauvais augure.

Nous pensions que les seules tensions qui existeraient dans ce procès devraient l’être entre l’accusation et la défense. Les avocats de Khalifa ne devraient logiquement pas entrer dans une sorte de bras de fer avec le juge. Ce dernier est censé être au-dessus de la mêlée. Si le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Mbaye Guèye, sent le besoin de lui dire ‘’d’arrêter de juger les avocats’’, c’est qu’il y a un problème à moins qu’il ne se soit trompé en ayant mal interprété le comportement du juge Lamotte.

Cette situation n’est pas favorable au Maire de Dakar.

Tout ceci ne veut absolument rien dire si l’on s’en tient à notre hypothèse de départ, à savoir que la vérité judiciaire est relative.

Le juge saura bien sûr faire preuve de professionnalisme en faisant la part des choses et en examinant les éléments de preuve après avoir écouté les témoins et les arguments des parties.

C’est du moins ce que l’on espère. Au fond, peu importe le verdict, l’essentiel est que la Justice n’en sort pas clouée au pilori parce qu’incapable de s’affranchir du joug d’hommes politiques de tous bords qui hantent le tribunal.

L’histoire judiciaire et l’histoire tout court en tireront des conclusions qui pourront justement faire jurisprudence.

En tout état de cause, il est important que dans notre pays, les contradictions apportées à la gestion du prince et le désir de prendre sa place ne soient pas criminalisés.

Il est important, en somme, que la politique déserte les prétoires pour un terrain plus propice, celui des jougs électoraux.

Assane Samb/Rewmi quotidien