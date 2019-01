Vérification parrainages: « Le processus n’est ni transparent ni fiable »

Le Forum civil vole au secours des candidats recalés suite à la vérification des parrainages. Birahim Seck et Cie constatent pour le déplorer que le processus de vérification des parrainages a été faussé dès le départ par un déficit de transparence et de fiabilité.

Le Forum civil doute de la fiabilité et de la transparence de la vérification des parrainages, au motif que les données de base devant servir de référentiel de comparaison n’ont pas été transmises aux candidats à la candidature. « Il y a eu aussi une réelle rupture du principe d’égalité des candidats à la candidature devant les règles du jeu électoral », a martelé Birahim Seck. Il rembobine: «de plus, les candidats à la candidature n’avaient aucun moyen de savoir si les parrainages transmis au Conseil constitutionnel ont fait l’objet de vérification avec les mêmes données de base.» Finalement, dit-il, « le processus électoral est bâti dans le moule de la défiance et non de la confiance des acteurs, condition substantielle aux bonnes pratiques internationalement reconnues en matière électorale.» D’après le Forum civil, les manquements constatés et tardivement présentés aux citoyens par les Observateurs de la société civile, relatifs à « l’absence de référentiel précis disponible pour tous les candidats pour éviter les erreurs matérielles, l’absence d’informations sur le logiciel de traitement des données utilisées (quel logiciel, comment a-t-il été paramétré, etc.) », constituent des vices substantiels au processus de vérification des parrainages et ont causé des rejets de listes de parrainage de candidats à la candidature. Ainsi la loi sur le parrainage a été adoptée sans débat, occultant ainsi un des fondamentaux d’une démocratie véritable, à savoir le dialogue, ce qui a engendré cette situation de contestation, menaçant la paix et la stabilité sociale du Sénégal. Pour Birahim Seck et Cie, la paix sociale est menacée, la stabilité de la sous-région est très fragile et les vulnérabilités du pays avérées. Au vu de cette situation, le Forum civil demande à Macky Sall de désigner une personnalité ou un organe consensuel et indépendant pour la poursuite de l’organisation de l’élection présidentielle de 2019.

Le Forum civil exige le respect des droits de Khalifa

En ce qui concerne l’affaire Khalifa Sall, le Forum civil constate que son mode de traitement semble sortir du principe de redevabilité au cœur de toute politique de bonne gouvernance. Il dénonce une instrumentalisation de la justice pour éliminer, par voie judiciaire, un candidat à la candidature à la présidentielle de 2019. Le Forum civil invite la Cour suprême et le Conseil constitutionnel à respecter les droits de Khalifa Sall sur le caractère suspensif en matière de Rabat d’arrêt tels que prévus par les articles 37, 38, 39, 49, 51 et 52 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 relative à la Cour suprême. Pour finir, le Forum civil attire l’attention du Conseil constitutionnel sur les risques de basculement du pays dans une situation d’instabilité sans précèdent. Et invite les forces de sécurité et de défense à la retenue en garantissant la sécurité aux citoyens afin de permettre à notre pays d’avoir un scrutin libre, apaisé et transparent.

M.BA