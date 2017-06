Qui est Véronique, la femme de Zinédine Zidane depuis 23 ans ?

Si Zinédine Zidane a pu se hisser au rang de légende du football, c’est en partie grâce à son épouse Véronique. Omniprésente mais discrète, cette femme de l’ombre a toujours encouragé, soutenu et aimé son sportif de mari. On vous la présente.

Il est probable que si Zinédine Zidane n’avait pas croisé la route de Véronique, ce jour de 1989, leurs destins en auraient été immanquablement bouleversés. Car si le footballeur a connu le destin que l’on connaît tous, c’est en grande partie grâce au soutien sans faille et à l’amour inconditionnel de son épouse.

Lorsque leurs chemins se croisent à Cannes, Zinédine Zidane n’est pas encore Zizou et Véronique s’appelle encore Fernandez. Née à Rodez, en Aveyron, d’une famille d’origine andalouse, la jeune femme a alors 18 ans et a arrêté ses études de biologie pour devenir danseuse. Le premier contact entre ses deux grands timides a été pour le moins difficile, comme elle le confiait dans l’une de ses très rares prises de parole publiques, citée par l’Express : « On se croisait du regard, mais on est timides tous les deux, ça n’a pas été facile. J’ai engagé la conversation en premier. »

Rapidement, les amoureux comprennent que leur histoire est bien plus qu’une simple passade. Le jeune couple parle bébé, et se rend compte qu’ils envisagent la vie de la même manière : « Zinédine est parti très tôt de la maison, il avait déjà ses idées, il voulait fonder une famille, avoir beaucoup d’enfants. Et moi aussi. » Le premier de leurs quatre fils est né le 24 mars 1995 à Bordeaux, un an après leur mariage. Pour suivre son mari dans ses différents clubs, Véronique Zidane a abandonné son rêve de devenir danseuse professionnelle et est devenue vendeuse dans une boutique d’optique.

Tandis que la carrière de Zinédine Zidane prend de l’ampleur, Véronique s’occupe de leurs fils. Après Enzo, sont nés Luca, en mai 1998 à Marseille, Théo en 2002 et enfin Élyaz en décembre 2005 à Madrid

yahoo.fr