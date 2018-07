Vers les Assises nationales de la société civile

Des assises nationales de la société civile bientôt lancées. Le Congad va démarrer une campagne d’information et de sensibilisation à partir du 6 août prochain. C’est en rapport avec des organisations faîtières de la société civile que le Conseil des organisations non gouvernementales d’appui au développement va sillonner tout le territoire, afin de mieux renforcer la place et le rôle de la société civile. La campagne démarre à Thiès et va se poursuivre à Louga et Saint-Louis, les 07 et 08 août. Elle sera clôturée, le 09 août à Matam