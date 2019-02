Vers une diminution du cumul pluviométrique et des pertes de rendements agricoles

Le Projet d’Appui scientifique aux Processus de Plans nationaux d’Adaptation (PAS-PNA) a tenu l’atelier final des études de vulnérabilité. L’objectif dudit projet est de renforcer le cadre de gouvernance et intégrer l’adaptation dans les processus de planification du développement et de fournir un appui scientifique au processus des Plans nationaux d’adaptation. Les études ont révélé une diminution du cumul pluviométrique et des pertes de rendements agricoles.

Les études de vulnérabilité réalisées dans le cadre du Projet d’Appui scientifique aux Processus de Plans nationaux d’Adaptation (PAS-PNA), ont mis en exergue une diminution du cumul pluviométrique et de longueur de la saison des pluies, ainsi qu’un retard sur le début de la saison des pluies, des pertes de rendements agricoles allant jusqu’à au moins 27% à l’horizon 2050, une rareté de la ressource en eau douce, une aggravation de l’érosion côtière et une augmentation des risques d’inondation marine. Selon la représentante de Climate analytics, Dr Darah D’haen, ce projet vise à renforcer le cadre de gouvernance et intégrer l’adaptation dans les processus de planification du développement, fournir un appui scientifique au processus des Plans nationaux d’adaptation, faciliter l’accès des pays cibles aux fonds climat, et mettre ses acquis à la disposition de tous les PNA de l’Afrique subsaharienne ; à travers une plateforme créée à cet effet. « Il s’agit d’accompagner les structures scientifiques nationales dans la réalisation de trois études de vulnérabilité, soit une étude pour chaque secteur identifié, à savoir l’agriculture, les ressources en eau et les zones côtières », dit-elle.

D’après le Secrétaire général du Ministère de l’Environnement et du Développement durable, Lamine Guissé, les changements climatiques constituent une menace non seulement pour nos écosystèmes, mais aussi pour les conditions de vie de nos populations. «Il est indispensable d’en comprendre les mécanismes et les impacts afin d’apporter les réponses qui conviennent. C’est pourquoi nous devons anticiper l’ensemble des risques et changements possibles à toutes les échelles et proposer des options d’adaptation réalistes, efficaces et durables. Ce qui ne peut se faire sans la maitrise de connaissances scientifiques solides qui puissent éclairer le processus PNA », dit-il. A l’en croire, la production de données scientifiques fiables est une nécessité qu’on ne peut ignorer pour que les gouvernements et les collectivités locales puissent développer des projets d’adaptation éligibles aux mécanismes de financements internationaux dédiés au climat. « Il est impératif que la vulnérabilité aux changements climatiques soit scientifiquement démontrée et que les réponses fournies en termes d’adaptation répondent aux problèmes posés par les impacts des changements climatiques », soutient-il. Et de renchérir: « le projet d’appui scientifique aux processus de Plans nationaux d’adaptation (PAS-PNA) ayant compris les enjeux relatifs à l’acquisition de données scientifiques pour une meilleure adaptation aux changements climatiques, a réalisé trois études de vulnérabilité dans la région de Fatick pour les secteurs des ressources en eau, de l’agriculture et des zones côtières ».

Ngoya NDIAYE