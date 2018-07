Vers des émeutes de la soif: Un grand rassemblement le 3 août prochain

A l’initiative du Cos-M23 et de Pencum Askanwi, un grand rassemblement est prévu à cet effet, le vendredi 3 août prochain à 15 h, à Khar Yalla devant les locaux de groupe de presse Walfadjri.

«L’Etat a failli dans sa mission et les Sénégalais ne peuvent plus attendre face à cette situation», fait constater le M23 qui convie à ce rassemblement les acteurs politiques, les forces vives de la nation, les populations riveraines.

«Nous sommes en train de traverser depuis plus de 2 mois, une pénurie d’eau. Les gens ne parviennent plus à satisfaire les besoins les plus basiques par le fait des politiques publiques qui n’ont pas pris en charge la croissance démographique au point de priver aujourd’hui des centaines de milliers de Sénégalais de cet élément vital», a fustigé Ousmane Sow, coordonnateur du Cos-M23,