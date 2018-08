Vers la suspension de Wiri-Wiri

Le différend qui oppose Moustapha Diop contre la troupe Soleil Levant et la série Wiri Wiri est loin d’être terminé. Moustapha Diop, qui a engagé des poursuites judiciaires contre Sanekh et Cie pour violation de contrat, demande la suspension de la série diffusée sur la Tfm. Ce n’est pas tout. Selon Les Echos, le plaignant réclame 200 millions F Cfa au titre de dommages et intérêts. Selon Diop, il a l’exclusivité de la production de la série et du contrat signé le 31 mai 2016. L’affaire a été renvoyée au 19 septembre prochain en chambre.