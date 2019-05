Des victimes de Gadaye en guerre contre le journal l’Observateur…

Dans sa livraison en date du 30 Avril-01er Mai 2019, le journal du Groupe Futurs Médias «L’Observateur» avait barré à sa «Une» : «Phase 2 du TF9952 de Gadaye : La Cour d’Appel renvoie au lundi 03 Juin 2019-Babacar Fall avait condamné les vendeurs de son terrain à 1 an ferme plus 800 millions de F CFA…». Dans cet article, Ibrahima Diop dit Pape a été accusé de vendre un terrain appartenant au Président Directeur Général de «Technologie 2000», en l’occurrence M. Babacar Fall dit Mbaye, sis à Tivaouane Peulh. Il y a été relaté (dans le texte) que le mis en cause, Ibrahima Diop dit Pape a été emprisonné pour sa témérité. M.Diop qui parle de manipulation, vient d’apporter la répliquer : «Je viens pour laver mon honneur. Ce qui a été raconté par le journal «L’Obs» sous la plume de Marie Louise Ndiaye ne cadre pas avec la vérité. C’est tissu de sophismes, de mensonges creux. Je n’ai jamais été sous les verrous ; on ne m’a jamais inculpé sur une quelconque affaire du foncier. Je ne sais rien de ce qui se passe à Tivaouane-Peulh. Je n’y habite pas. C’est une pure invention», regrette M.Diop qui, de continuer à s’expliquer : « Babacar Fall est en train de faire dans de la machination en recrutant une certaine presse pour me salir. Tout ce qu’il a, aujourd’hui, à Gadaye, il l’a usurpé. Il est un adepte du faux et de l’usage du faux.»Les nerfs en pelote, M.Diop compte engager une action judicaire contre l’auteure de cet article : « L’Obs est un journal crédible mais, aujourd’hui, il y a des éléments qui travaillent à le discréditer. Pour des espèces sonnantes et trébuchantes, ils sont prés à vendre leur amé. Et c’est le cas de celle qui signe cet article sinon comment elle accepte de se laisser berner par le sieur Fall. Elle devait écouter les deux parties avant de publier quoi que ce soit. C’est le principe élémentaire en journalisme. On était chez elle, dans les locaux de l’Obs mais, elle nous a éconduits, tout bonnement .Nous sommes dans un Etat de Droit et, on va saisir les voies de droit pour que de tels faits ne se répètent plus jamais », dira-t-il, rageusement.