Abdoulaye Ndoye pique une colère noire contre Omar Youm

Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du cadre unitaire des enseignants du moyen-secondaire (Cusems) est dans tous ses états après la sortie du ministre-directeur de cabinet du président de la République, Omar Youm.

Ce dernier avait traité les enseignants de maîtres-chanteurs concernant les indemnités lors d’une interview avec la Rfm.

Cette déclaration a suscité la colère des enseignants. Raison pour laquelle, Abdoulaye Ndoye a souligné Me Omar youm a manqué de respect et aux enseignants et aux Sénégalais.

“Omar Youm confirme la thèse que le régime de Macky Sall nous intimide. D’ailleurs, il n’a aucune leçon de moralité à nous donner parce que Maître Youm ne respecte pas la nation Sénégalaise“, regrette-t-il avant de rappeler que les enseignants ont sauvé l’année académique 2012 qui était troublée par des gréves répétitives.