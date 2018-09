Vidéo – Adja: bande annonce “Tamkharite”

Après un franc succès durant le mois de ramadan et une confirmation à quelques jours de la Tabaski, « Adja » va revenir pour le grand bonheur des fans de la série, à l’occasion de la fête de Tamkharite. Pathé Sène et sa famille vont donc se lancer dans une nouvelle aventure que les internautes et les téléspectateurs auront très certainement à cœur de découvrir. En attendant, la bande annonce du téléfilm a été dévoilée, histoire de faire monter la sauce.