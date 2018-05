Vidéo : Boy Niang 2 se livre sur son parcours, sa vie d’étudiant, son épouse, sa carrière

Boy Niang 2 vit une année 2018 exceptionnelle, pour l’heure. Après sa victoire sur Sa Thiès qui lui a fait franchir un palier, le jeune lutteur a décidé de se marier. Autant d’événements qui font de lui un homme heureux. Toutefois, pas le temps de se reposer, il lui reste du chemin avant d’atteindre son but qui est de devenir le roi des arènes. Au micro de Lutte TV, le fils de De Gaulle retrace son parcours et se projette sur son avenir tout en parlant de sa vie d’étudiant et de son épouse.