Charlotte de Turckheim a joué dans un film porno à son insu

C’est une info des plus insolites que Charlotte de Turckheim a raconté sur France 5, ce mercredi 25 janvier. L’actrice de 61 a participé à un film pour adultes quand elle était jeune. La membre des Grosses Têtes sur RTL a donné quelques éclaircissements sur cette anecdote déterrée par Anne-Elisabeth Lemoine Sur le plateau de C à Vous. « À vos débuts vous avez fait de la figu­ra­tion dans un film olé olé », a lancé celle-ci. Un film sobrement intitulé Le gibier ou les dépravées du plaisir ?

Très à l’aise, devant les camarades de jeu hilares d’Anne Sophie Lapix, l’actrice raconte : « J’ai tourné dans un film porno sans le savoir. Je vous jure que c’est vrai ! On avait 20 ans, j’étais au cours de théâtre, il y a un mec qui vient et qui demande “Qui veut faire de la figu­ra­tion ?” […], en plus vache­ment bien payé, c’était genre 500 ou 1000 euros pour la jour­née. Avec ma copine on dit “Nous ça nous inté­resse” ».

La mère de Julia Piaton et son amie se sont rendues sur le lieu du tournage où il leur a été demandé de cueillir des fleurs… en mini jupe ! Hélas, alors qu’elles ramassaient des pâquerettes, elles ne se sont pas aperçues que la caméra était au niveau du sol. C’est quand le réalisateur l’a invitée à regarder les rushs le lendemain qu’elle est tombée des nues et a compris.

