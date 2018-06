(Vidéo) Croatie/Sénégal – Luka Modric à Sadio Mané: « Tu es vraiment un bon joueur »

Modric sous le charme de Sadio Mané. Hier lors du match Croatie-Sénégal, le milieu de terrain du Real Madrid aurait fait un témoignage sur l’attaquant de Liverpool. En effet, après le coup franc du capitaine des Lions qui a heurté la barre transversale, Luka aurait chuchoté quelques mots à l’attaquant des Lions.

« J’ai déjà fini de tirer un coup franc sur l’équerre de la barre transversale et un joueur dont je ne regarde pas bien me parle derrière moi. C’est alors que je vois Modric à coté et me dire : « tu es vraiment un bon joueur, ?». Il me l’a dit juste après que j’ai tiré le coup franc. Je lui ai alors répondu «merci tu es aussi un grand joueur » a confié un proche de Mané au site Teledakar visité par Senego. Et de poursuivre: « J’avoue que j’étais surpris de son message. On a promis de se revoir bientôt après le match mais malheureusement c’était un peu compliqué vu qu’on était en période de préparation pour la coupe du monde ».

Modric et Mané se sont rencontrés il y a moins de deux semaines en finale de la Ligue des Champions. Une finale qu’avait remporté le Real Madrid (3-1).