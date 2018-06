Vidéo – L’émouvant message de Malika, épouse de Assane Diouf à Marième Faye Sall

Malika, l’épouse de Assane Diouf qui avait effectué au Sénégal et retournée aux Etats-Unis depuis a fait une vidéo où elle lance un message à la Première dame, Marième Faye Sall où elle tire sur sa corde sensible, d’épouse, de mère de famille.

« En ce mois béni du Ramadan pour la communauté musulmane, je lance ce message à Marième Faye Sall, la Première dame du Sénégal et épouse de Macky Sall. Je lui demande solennellement, en tant que épouse, mère de famille et de par son implication pour les bonnes, à intervenir pour qu’on permette à mon époux, Assane Diouf de rentrer aux Etats-Unis.

J’ai besoin de lui et ses enfants ne cessent de demander après lui. J’espère du fond du coeur que mon message sera entendu et on compte encore une fois sur votre générosité pour nous soutenir », a-t-elle déclaré sur la vidéo réalisée ce jeudi.