(Vidéo) Marichou toute radieuse, s’ambiance sur du Wally Seck !

Après des mois et des mois d’absence, Marichou a fait son retour sur le petit écran avec la troisième saison de « Pod et Marichou ». La série ayant repris ses droits, l’actrice rend plus que jamais heureux ses nombreux fans. De quoi se lâcher sur une chanson du « Golden Boy » de la musique sénégalaise, Wally Ballago Seck.