Vidéo: Mohamed Salah est arrivé en Espagne: IL refuse de répondre aux…

Mo Salah refuse de répondre aux questions du journaliste de la télévision alors qu’il atterrit en Espagne pour un traitement sur sa blessure à l’épaule



¡EXCLUSIVA de #JUGONES! Salah, CAZADO en España. ¡OJO a LAS IMÁGENES! pic.twitter.com/dJcCwWKcDB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 29 mai 2018



Même lorsque l’interlocuteur change de tactique et pose une question plus sympathique «Comment vas-tu? Beaucoup de gens s’inquiètent de ta blessure »- Salah l’ignore.

Le silence de Salah ne servira à rien pour apaiser les inquiétudes des supporters égyptiens, qui espèrent réussir leur première Coupe du Monde depuis 1990, avec Salah.

Il a marqué 44 buts la saison dernière lors d’une brillante première année à Liverpool, remportant plusieurs prix de joueur de l’année et envoyant les rouges en finale de la Ligue des Champions.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-5782995/Salah-refuses-answer-questions-lands-Spain-treatment.html#ixzz5Gyyep3wi

Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

Mo Salah est arrivé en Espagne pour un traitement contre sa blessure menaçant la Coupe du Monde

Il a couvert sa tête et a refusé de répondre aux questions d’un journaliste de télévision

La seule miette de confort pour les fans est que Salah n’a plus son bras dans une écharpe

Mohamed Salah est arrivé en Espagne pour un traitement à la blessure à l’épaule qui pourrait l’exclure de la Coupe du monde de cet été.

Habituellement ouvert, souriant et amical, l’attaquant de Liverpool a coupé une figure beaucoup plus morose et déprimée alors qu’il marchait dans l’aéroport après avoir atterri mercredi.

Avec un capuchon sur la tête, Salah marcha rapidement à travers les arrivées alors qu’il refusait de répondre aux questions d’un journaliste de la télévision espagnole, qui le suivait alors qu’il s’éloignait rapidement.

Mohamed Salah soigné dès mardi en Espagne

Touché à une épaule samedi soir contre le Real Madrid, Mohamed Salah entamera son traitement mardi. Il devrait être prêt pour le Mondial.

Mohamed Salah a été rassuré sur l’état de son épaule gauche, grâce à plusieurs examens passés samedi et dimanche. L’attaquant égyptien de Liverpool, touché contre le Real, va entamer des soins à partir de mardi, en Espagne, avec le staff médical des Reds. Le président de la fédération égyptienne et le médecin de la sélection le rejoindront mercredi. Il sera normalement prêt pour le Mondial et devrait faire partie de la liste des 23 Pharaons le 4 juin.