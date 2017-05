VIDÉO – Nafy Dieye et Momo de la 2STv en couple? Regardez La réponse de Nafi…Regardez

Ce jeudi, Dakar Buzz est allé à la rencontre de l’ex-chroniqueuse de Walf TV, Nafissatou Dièye à son domicile de Ouakam pour tailler bavette avec elle. Désinvolte et pleine de charme, la belle Nafi a eu l’honneur d’être la première vedette de DakarStar qui est une nouvelle tribune consacrée à la promotion des sénégalais engagés. Sur ses photos avec Momo de la 2STV qui circulent sur le Net, l’ex-présentatrice de Walf a précisé qu’il n’y a pas une seule once d’amour entre Momo et elle. Et d’ajouter que ces photos qu’elle avait postées sur Facebook provenant de leur tournée en Gambie et du gala de la convention des jeunes reporters, relevaient plutôt de relations professionnelles. Et pour boucler la boucle, notre invitée indiqua qu’elle connait bien Gnagna l’épouse de Momo qu’elle salue au passage ainsi que ses enfants, et qu’il n’y a pas un seul brin d’amour entre Momo et elle.

Share This: