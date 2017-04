Olivier Besancenot se met au rap et s’en prend aux candidats à la présidentielle

L’ex-candidat du Nouveau parti anticapitaliste à l’élection présidentielle interprète une courte partie du morceau du rappeur Ous-D-Ous qui évoque la situation politique de la France.

Le NPA ne donne pas de la voix que lors des débats. Si Philippe Poutou, représentant du Nouveau parti anticapitaliste dans l’élection présidentielle, a réalisé une prestation remarquée lors de sa confrontation avec les dix autres candidats mardi soir, Olivier Besancenot a choisi de s’exprimer dans un autre registre. L’ancien leadeur de la formation d’extrême-gauche se met à la chanson, et au rap pour être plus précis.

Olivier Besancenot apparaît ainsi dans le clip du rappeur de Saint-Ouen-L’Aumône, Ous-D-Ous. Si sa voix se fait devenir lors du refrain, il a le droit à son propre couplet à la fin du morceau (à partir de 3’55 dans la vidéo), intitulé «2017», qui critique la classe politique française.

«Et ouais! 2017, on prend les mêmes et on recommence. Ecoute-les parler, tu verras le visage de la finance. Il est grand temps qu’on prenne nos propres affaires en mains, qu’on ne se laisse plus représenter par ces politiciens, qui parlent en notre nom alors qu’ils ne connaissent pas nos vies», scande le facteur le plus célèbre de France. Un message qui fait écho à la charge de Philippe Poutou contre François Fillon et Marine Le Pen mardi soir.