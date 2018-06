(Vidéo + Photos) Mbathio Ndiaye dévoile une parure en or onéreuse

Mbathio Ndiaye a le vent en poupe depuis bientôt une année, ce n’est pas une information. Toutefois, son mariage se fait encore (et encore) attendre. Si les prétendants ne doivent pas manquer, ils tardent à passer à l’acte. En attendant, l’artiste a dévoilé une parure en or onéreuse qui, une fois sur son cou, a ajouté un peu plus de peps à tout ce qu’elle dégage déjà.