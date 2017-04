VIDEO. Comment pirater et espionner un smartphone à partir d’une application

Nos appareils de plus en plus connectés sont de potentielles cibles pour les hackers. Les smartphones, Android comme iOS, sont particulièrement visés avec parfois des méthodes d’attaque simples et subtiles. Démonstration avec un expert en cybersécurité.

Cela n’arrive pas qu’aux autres. Plus il y a de smartphones en circulation et plus l’appétit financier des pirates s’aiguise car le gâteau devient plus gros. Il y a le phénomène inquiétant des « ransomwares » lorsqu’un hacker prend possession des informations du smartphone, de ses données ou en bloque l’accès et exige un paiement en échange d’un retour à la normale.

Pis, il y a des «malwares» sophistiqués qui infectent les terminaux de manière plus subtile et agissent dans l’ombre sans éveiller l’attention de l’utilisateur. Télécharger une application douteuse – hors des plateformes officielles de téléchargement – peut conduire à laisser le pirate vous traquer, aspirer vos données personnelles ou professionnelles et même vous écouter à distance.

Expert en cybersécurité mobile chez Check Point, Frédéric Dru vous montre avec quelle facilité une smartphone mal protégé peut livrer tous ses secrets.

VIDEO. Démonstration d’un piratage de smartphone via une application avec code QR