Vidéo : En pleine explication, Pape Cheikh annonce à Me Diouf que l’émission s’arrête, ce dernier fait un Coup de Gueule : « Je ne viendrais plus car ….

Me El Hadji Diouf fait un coup de gueule dans l’émission QG. Alors qu’il était en pleine explication sur ses précédentes sorties explosives, Pape Cheikh Diallo lui coupe la parole pour lui dire que l’émission va être ajournée à cause du Festival Salam. L’avocat se désole car avoue-t-il, c’est la deuxième fois qu’il est invité sur le Plateau de la Tfm et aussi la seconde fois qu’on coupe l’émission pour une raison extérieure. La première fois c’était à cause d’un concert de Youssou Ndour à Ziguinchor.