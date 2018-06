Vidéo : Sidy Diop danél na Wally Seck

Wally a commencé d’abord à jouer dans les matchs de quartiers communément appelés « navétanes » au Sénégal. Et il faut avouer qu’il le faisait bien et très bien même. Des années plus tard, Wally quitte le pays pour aller à l’étranger dans le but de réaliser son rêve. Il alla d’abord en France, ensuite à Londres, enfin en Italie. Ce fut dur certes. Très dur pour un jeune sénégalais de vouloir réaliser son rêve de footballeur surtout dans un pays comme l’Italie. Wally a dû faire face aux nombreux obstacles et aux différentes tentations. Il a su se donner à fond pour réussir et devenir un très grand footballeur. Mais malheureusement, telle ne fut pas la volonté divine; car pendant longtemps, Wally joua et resta dans la « Primevera ». Il songea alors à retourner au pays.