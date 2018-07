Vidéo – Soirée de You au Cices : les “reines” dakaroises étaient de sortie

Le roi a presté devant des “reines”. Samedi, Youssou N’Dour était au Cices où il a offert un show d’enfer comme à son habitude. Dans le public, les femmes rivalisaient de beauté et de belles tenues. De leur côté, les hommes non plus n’étaient pas en reste.