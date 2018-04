Vidéo – Yama (ex Sen Tv) : « francs-maçons yi sén djiko moma nekh »

Yama a pris part au débat sur la franc-maçonnerie d’une manière assez surprenante. Habituée à faire montre d’originalité, l’ancienne animatrice de la Sen Tv a déclaré être admirative du comportement des francs-maçons qui, selon elle, sont des personnes qui ne versent pas dans la polémique ou autres du genre. En effet, elle soutient que malgré tous les débats qui ont eu lieu les concernant, aucun membre de loge ne s’est présenté pour donner des explications ou se prononcer. Depuis toujours ils restent dans leur coin et font leurs affaires, sans plus, ajoute-t-elle. Toujours dans cette vidéo, elle souligne ne pas connaître les francs-maçons et ne pas savoir ce que c’est, à l’image de tout le monde malgré le fait que chacun donne son avis sur la question pendant que les principaux concernés garde le silence.