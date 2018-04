Vidéo : Yaye Fatou Diagne : « J’aime danser et je sais danser… »

Yaye Fatou Diagne, désormais ex-Mme Serigne Mboup, ne regrette pas d’avoir dansé devant Alioune Sall et Bamba Fall. Si c’était à refaire, elle l’aurait refait. « J’aime danser et je sais danser. Ceux ou celles qui n’en sont pas capables, c’est leur problème », a-t-elle confié à notre reporter dans son appartement au 5e étage de l’immeuble Touba-Sandaga, propriété de Serigne Mboup. Et Yaye Fatou Diagne de préciser que la soirée de « Ngoyane » s’est déroulée chez elle et qu’elle n’a rien à voir avec son divorce avec Serigne Mboup qui a eu lieu à l’amiable. Voici l’entretien qu’elle a accordé à ANN en Français et en Wolof.