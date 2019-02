Village artisanal de Saly : Le projet de Madické pour résoudre l’équation des  3F

La caravane Jamm AK Xeweel s’est rendue ce vendredi à Saly Portudal pour y rencontrer les artisans. Le candidat de la coalition Madické 2019 rassure les artisans. « Je vous donne mon assurance selon laquelle, dans mon projet Jamm AK Xeweel, l’artisanat occupe une place importante. Nous avons fait l’état des lieux et tous les problèmes de l’artisanat aujourd’hui sont connus « , a-t-il expliqué. Pour lui, tous ces problèmes ont des solutions dans le projet Jamm AK Xeweel. « Nous allons aider tous ceux qui peuvent exercer dans l’artisanat une formation qui prendra en compte les innovations technologiques et les machines de performance » , a fait savoir Me Madické. Et de poursuivre: « Vous êtes de remarquables artisans mais vous avez souvent des problèmes pour les outils que vous utilisez pour vous permettre de vous mettre à l’heure de la mondialisation et répondre aux exigences d’exportation « . Concernant le financement, Madické a laissé entendre qu’il compte mettre en place un fonds spécial pour accompagner les artisans. « Dans le cadre du financement nous allons faire en sorte que l’artisanat soit rentable. Nous exigerons de l’Etat et de leur partenaires que tous les produits faits au Sénégal puissent se faire sur la base d’une discrimination positive à l’endroit des artisans », a-t-il précisé. Avant d’ajouter : « un village artisanal sera dupliquer dans plusieurs localités pour permettre aux artisans de se regrouper et d’avoir une adresse. » Pour sa part, le président des artisans a décidé de soutenir Madické Niang pour une victoire au soir du 24 février 2019.