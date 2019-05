La Ville Sainte de Touba en deuil…

La Ville Sainte de Touba vient d’être endeuillée par le rappel á Dieu, ce mardi en fin de soirée, de Serigne Mactar Mbacké de Darou Minam. Le défunt guide religieux, la quarantaine á peine révolue, est le fils de Serigne Cheikh Astou Fall Mbacké Ibn Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul. C’est aussi un frère utérin (même père et même mère) de la très médiatisée responsable politique apériste á Touba, Sokhna Astou Boury Mbacké. D’ailleurs, leur mère Sokhna Adama Touré est décédée, récemment.

Selon toujours nos sources bien au fait de ce qui se passe, actuellement, á Darou Minam, Serigne Mactar Mbacké repose, désormais, au nouveau cimetière « Bakhya » de Touba. Il y a été accompagné par une foule immense composée de hauts dignitaires de la confrérie mouride, de talibés et autres connaissances du disparu.

La cérémonie de prière s’est déroule,hier mercredi, dans la plus grande sobriété au quartier Darou Minam de Touba où réside le Khalife des Mourides.

Nous compatissons á cette triste nouvelle et présentons nos sincères condoléances au Khalife des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké , á Serigne Khassim Mbacké, frère du défunt et á toute la Communauté mouride, á toute la «Oumah».