Vingt chefs religieux de Matam et de Podor formés sur les droits de l’enfant

(APS) Au total vingt imams et chefs religieux des départements de Matam et de Podor ont bénéficié le week-end dernier d’une formation sur la protection de l’enfant et de la bonne gouvernance.

Organisée par l’ONG Tostan, en partenariat avec l’Unicef et le gouvernement du Sénégal, cette session de formation de deux jours est une façon de sensibiliser les parents pour une « parfaite » prise en charge des enfants dès le plus bas âge, a dit Abdoul Aziz Sy, responsable du volet Education de l’ONG.



M. Sy a dit « constaté l’existence de la même vision que les chefs religieux sur la protection et le droit de l’enfant qu’un parent devrait l’octroyer à ses fils ».



« Les imams vont, à la sortie de cette séance, maîtriser le sujet et pourront mener des actions de sensibilisation envers les populations à l’occasion des manifestations religieuses » a-t-il soutenu.



Les religieux ont pris l’engagement, par la voie de leur collègue Amadou Diacko, d’accompagner cette volonté de Tostan qui « cadre avec l’objectif de l’islam ».