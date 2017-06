Vingt employés d’Apple arrêtés pour vente de données

Vingt-deux personnes, dont 20 employés d’Apple, ont été arrêtées par les autorités chinoises dans le cadre d’une enquête sur un trafic de données de clients du géant informatique américain, a révélé jeudi la police. Les suspects sont poursuivis pour atteinte à la vie privée et vol ou recel de données personnelles, a précisé dans un communiqué la police locale de la province du Zhejiang (est). Ils sont soupçonnés d’avoir utilisé le système informatique d’Apple pour recueillir les noms, numéros de téléphone, identifiants et autres données appartenant à des utilisateurs, qui étaient ensuite revendues.

Ce trafic a généré plus de 50 millions de yuans (6,5 millions d’euros) de revenus, selon la même source. Les enquêteurs n’ont pas précisé si les données volées appartenaient à des clients chinois ou étrangers de la marque à la pomme. A la suite d’une enquête de plusieurs mois, les suspects ont été arrêtés le week-end dernier dans plusieurs provinces du pays. Ces employés facturaient entre 10 et 180 yuans (1,30 et 23,50 euros) chaque lot de données vendu, selon le communiqué. Le trafic de données personnelles est chose courante en Chine.

En février, huit personnes, dont d’anciens fonctionnaires de la mairie de Shanghai, ont été condamnées à des peines allant jusqu’à plus de deux ans de prison pour avoir vendu des données portant sur plus de 5.000 nouveau-nés. Ces données étaient revendues à des personnes liées à des entreprises de soins infantiles et des établissements spécialisés dans l’éducation des bébés, très populaires en Chine.

