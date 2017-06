VIOL ET DETOURNEMENT DE MINEURE  D. Ndiaye abusait des élèves dans les toilettes de l’école

Initialement prévu hier, le procès de D. Ndiaye a été renvoyé jusqu’au 11 juillet prochain pour la production de l’acte de naissance de la partie civile. En effet, le prévenu a été attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour viol et détournement de mineure. Il ressort des faits que le mis en cause abusait des élèves dans les toilettes d’un établissement sis à Grand-Dakar.

S’agissant des faits, c’est le père de la victime qui a saisi les éléments de la police. Dans sa plainte, le plaignant a soutenu que sa fille avait l’habitude de se lever tôt pour se rendre à l’école. Mais un jour, cette dernière était scotchée au lit alors qu’elle était en période d’évaluations. « Lorsque je l’ai réveillé, elle m’a informé qu’elle avait des maux de ventre. Au départ, je croyais qu’elle mentait pour ne pas aller à l’école », a dit le père. Poursuivant, il a déclaré qu’il a contraint à sa fille de se lever, mais en vain. Pis, elle ne mangeait plus comme avant. « Ma fille était malade et face à ma détermination de connaître la vérité, elle a fini par m’avouer qu’elle a été victime de viol de la part d’un inconnu ». « Le gars m’a amenée dans les toilettes de notre école avant de sortir son s… Auparavant, il m’a déshabillée avant d’enlever son pantalon. C’est dans ces circonstances que j’ai été violée par le monsieur », a révélé la fille à son père. A en croire le père, il a enlevé le pantalon de sa fille pour vérifications et a constaté des lésions sur les parties intimes de cette dernière. Et comme elle souffrait, la fille a été conduite à l’hôpital par son père où la sage-femme aurait confirmé le viol. Entendue par les enquêteurs, la victime, élève en classe de CE2 à l’école M.C.S.N. de Grand Dakar, a confié qu’elle avait demandé à leur maîtresse la permission pour se rendre aux toilettes.

Il a tenté de le faire à une autre élève

Au moment où elle empruntait les escaliers, D. Ndiaye est sorti de nulle part avant de l’inviter à venir avec lui dans les toilettes. C’était au moment des cours et c’était calme. Il a donc enlevé son pantalon avant de frotter son pénis sur les parties intimes de la fillette. « Il me l’a fait à plusieurs reprises mais, à chaque fois, il menaçait de me frapper si je le racontait à quelqu’un. Quand il m’a laissée partir, j’ai regagné notre classe en boitant et tout d’un coup, j’ai senti une diarrhée terrible », a-t-elle expliqué. Malheureusement pour le mis en cause, il est tombé sur une autre fille qui rendra publics ses agissements. Le 7 juin dernier, cette fille s’était aussi rendue dans les toilettes avant de revenir en criant. Sur une question de savoir qui est-ce qui lui arrivait, elle a confié à sa maitresse que quelqu’un tentait de la violer dans les toilettes. Sans perdre de temps, tout le monde est parti pour s’enquérir de la situation. C’est sur ces entrefaites que D. Ndiaye pris la fuite en escaladant le mur de l’établissement. Il a été cueilli chez lui à la suite d’une course poursuite. Soumis au feu roulant des questions, le mis en cause a nié les faits avant de déclarer que le jour des faits, il avait une diarrhée et qu’il était entré dans les toilettes de l’établissement pour se soulager. C’est au moment où il en sortait qu’il a vu une foule avec à sa tête le directeur de l’école, l’accusant de viol sur une de ses élèves. Sur ce, il a pris la tangente pour aller informer sa famille. Toutefois, reste à savoir si les propos du mis en cause devant les enquêteurs seront suffisants pour le disculper. Réponse le 11 juillet, jour du procès.

Cheikh Moussa SARR