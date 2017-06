VIOL SUR MINEURE- Le Procureur demande la confirmation des 10 ans de travaux forcés

Condamné en première instance à 10 ans de travaux forcés, Ousmane Guèye a interjeté appel pour demander sa relaxe. Mais, le maître des poursuites a demandé la confirmation de ladite peine. Il a été attrait à la barre pour viol sur mineure. Le délibéré sera vidé le 20 juin prochain.

10 ans de travaux forcés, c’est la peine qui a été infligée au tailleur Ousmane Guèye en première instance. N’étant pas satisfait dudit jugement, il a interjeté appel et l’affaire a été encore jugée, hier, à la barre de la troisième chambre correctionnel d’appel. Lors de l’audience, le maître des poursuites a requis la confirmation de la peine de 10 ans de travaux forcés. Il ressort des débats d’audience que le jour des faits alors que tout le monde était concentré sur un combat de lutte, le mis en cause a invité la petite à lui rejoindre à la terrasse. C’était pour satisfaire sa libido. Malheureusement pour lui, il a été surpris par le père de la victime qui était monté pour répondre à un appel téléphonique. « Ce jour-là lorsque mon téléphone a sonné, je suis monté à la terrasse. C’est ainsi que j’ai surpris Ousmane baisser son pantalon avant de se coucher sur ma fille. Sous le coup de la peur, il a pris la fuite et ce n’est que presque 20 jours après qu’il a été arrêté par les gendarmes », a déclaré le père qui, sera confirmé par sa fille. A en croire la petite, elle avait l’habitude de fréquenter la terrasse pour jouer avec un ami.

Et le jour des faits, dit-elle, le mis en cause a enlevé son slip avant de rabaisser son pantalon. Et c’était la première fois qu’il lui a fait ça. Cependant, le mis en cause Ousmane Gueye a nié les faits. A l’en croire, il n’est pas l’auteur des faits. « Le jour des faits, le père de la victime est venu me retrouver au balcon où j’étais avec mon aîné pour m’informer du viol dont son enfant a été victime. Je ne savais rien de ce qu’il me disait. C’est ainsi qu’il a commencé à me frapper et une altercation s’en est suivie », a-t-il dit. Sur une question de savoir est-ce qu’il a pris la fuite, il a renseigné qu’il est sorti parce que les voisins commençaient à parler et il ne savait pas supporter ce brouhaha. Mieux, c’était pour éviter qu’on lui fasse la fête. Si le procureur a requis la confirmation de la peine, la défense lui pense qu’il n’y a pas assez d’éléments pour entrer en voie de condamnation. Ainsi, a-t-il plaidé pour la relaxe au bénéfice du doute. L’affaire a été donc mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 20 juin prochain.

Cheikh Moussa SARR