Viol, pédophilie et détournement de mineure l’époux de 3 femmes et père de six enfants viole une fillete de 12 ans

Habillée en robe de couleurs bleu et rose, D. Gueye voudrait que justice lui soit rendue. Cette fille de petite taille et de teint noir âgée à peine de 12 ans reproche à son voisin Sohibou Seck d’avoir abusé d’elle à deux reprises. Selon ses déclarations, le 11 octobre 2017, le sieur Sohibou Seck l’a fait venir dans sa chambre, l’a bâillonné et jeté dans son lit. Selon toujours les dires de la fille, le prévenu l’a dénudé, a frotté son sexe contre le sien jusqu’à éjaculation. Des déclarations confirmées presque par son père adoptif Assane Fall.

Selon ce dernier, il a vu des chaussures identiques à celles de sa fille devant la porte de la chambre de son voisin. Il s’est mis à la recherche de sa fille âgée de 12 ans

dans toute la maison sans la retrouver. Mais pour ne pas aller très vite en besogne, il s’est assis sur le perron en train de griller une cigarette en attendant de voir vers quel côté, elle allait sortir. « Quelques minutes après, j’ai vu ma fille sortir de la chambre du voisin en se précipitant vers les toilettes. A son retour, je l’ai interpellé. Elle m’a raconté sa mésaventure. Et pour avoir la confirmation des faits, j’ai amené ma fille à l’hôpital ou l’homme de l’art a attesté qu’elle a subi un viol» a-t-il raconté. Comparaissant hier devant la barre du Tribunal des flagrants délits pour viol, pédophilie et détournement de mineure, Sohibou Seck a tout balayé d’un revers de la main . Très serein, Sohibou Seck informe d’emblée avoir 3 femmes et 6 enfants. «Donc, en tant que responsable, je n’ose pas faire ce qu’on m’accuse», a-til soutenu.

Le prévenu pense que le père de la victime veut simplement l’accabler. Car selon lui, Assane Fall l’a vu un jour satisfaire les besoins financiers de sa femme. Il souligne en outre que c’était la première fois que la fillette entrait ce jour là dans sa chambre pour regarder la télévision. «Par la suite, je l’ai envoyée à la boutique et elle m’a dit de lui permettre d’aller d’abord dans les toilettes. Et quand elle est revenue son père est venu m’interpeller» , a-t-il expliqué en précisant que les explications de la fille lui ont été dictées par ses parents. Le parquetier estime que la victime a maintenu ses déclarations faites à l’enquête préliminaire. Par contre, le prévenu a adopté la dénégation. Ce qui ne saurait le dédouané en ce sens que : « Assane Fall a eu des soupçons quand sa fille est sortie des toilettes ». Mais mieux ajoute le maître des poursuites qui soulève le certificat médical attestant d’une lésion hyménale entre 12 h et 15 h et cela prouve qu’il y a eu pénétration sexuelle. Suite à ces observations, il a requis 10 ans de prison ferme contre le prévenu. Pour l’avocat de la défense, le premier élément objectif est de savoir l’âge exact de la victime. Ce qui n’est pas déterminé, dit-il. « Le médecin parle d’une lésion hyménale alors que dans ce certificat il n’y a pas de trace de sperme, remarque la robe noire qui s’empresse de rappeler que la victime a soutenu qu’il y aurait des frottements et que le prévenu aurait éjaculé sur elle. Il a demandé de disqualifier des faits en viol simple et lui faire une application à la mesure de la loi. Le délibéré est fixé au 6 novembre prochain.

