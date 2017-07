VIOL ET PEDOPHILIE SUR UNE MINEURE DE MOINS DE 14 ANS LE QUINQUAGENAIRE OFFRAIT DE LA LINGERIE A LA VICTIME POUR L’APPATER

Les accusations faites par S Sané ont brisé des relations de bon voisinage vieilles de 10 ans entre les familles Lo et Sané. Ousseynou Lo est accusé de viol et de pédophilie sur une mineure de moins de 14 ans. Il risque de passer les dix prochaines années à l’hôtel zéro étoile de Rebeuss.

En effet, l’affaire qui a défrayé la chronique à Yeumbeul a été débattue dans le fond hier, au Tribunal des flagrants délits. Ainé de 37 ans de la victime, Ousseynou Lo avait de très bons rapports avec la famille Sané. D’ailleurs, l’une des soeurs de S. Sané porte le nom de la femme du prévenu. Respecté dans tout le quartier, il était surnommé «Tonton Lo». Malheureusement, ses envies sexuelles ont terni sa réputation depuis qu’il est inculpé d’abus sexuels par la fille née sous ses yeux et qu’il a vu grandir.

Le pot au rose a été découvert lorsque la fille est tombée enceinte de ses oeuvres. La victime informe qu’elle a appris sa grossesse le jour de son accouchement. Interpellée sur la paternité de son bébé de sexe féminin, elle a désigné Tonton Lô et expliqué à ses parents qu’elle a été violée à plusieurs reprises par ce dernier. A la barre, la victime est revenue sur sa mésaventure. Durant les vacances scolaires de 2016, Ousseynou Lo l’a violée dans sa chambre. «Ce jour là, je m’apprêtais à aller me baigner, une serviette enroulée autour des reins. Lorsque je suis arrivée à sa hauteur, il m’a forcée à le suivre dans sa chambre où il m’a jetée sur le lit avant de coucher avec moi. Après avoir assouvi ses pulsions, il m’a sommée de n’en piper mot à personne. A la suite de cela, Tonton Lo a abusé de moi à quatre reprises», révèle la fille en classe de Cm2.

Pour mieux ferrer sa proie, Ousseynou Lô se montrait généreux à l’endroit de la fille. «Il m’offrait d’énormes sommes d’argent », dit-t-elle avant d’ajouter que le sieur Lo lui a même suggéré de dénoncer son fils à sa place. Cette version a été rejetée par le prévenu qui qualifie la plaignante de menteuse. «Je considérais S. Sané comme ma propre fille. Je sollicite un test Adn», a martelé le prévenu. Selon le parquet, l’accusé avait reconnu les faits qui lui sont reprochés à l’enquête préliminaire. Le représentant du parquet souligne que le prévenu est un pervers de première catégorie. «Pour appâter la jeune fille, il lui achetait des soutiens-gorge et des slips et lui remettait des sommes énormes. Ce qui prouve que les faits sont constants», déclare le substitut du procureur qui a requis 10 ans de prison ferme. L’avocat de la victime a réclamé 5 millions Fcfa pour tous préjudices causés. Alors que, de son côté, la défense a sollicité à titre principal, l’ordonnance d’un test Adn pour déterminer la paternité de l’enfant et à titre subsidiaire, la relaxe au bénéfice du doute. Délibéré au 14 juillet prochain.

L’As