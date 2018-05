Il viole une fille sous prétexte qu’il la voulait comme 2ème épouse

Cheikh Dieng commerçant de son état et domicilié au quartier Darou Salam de Touba a une drôle de manière de se trouver une deuxième femme. Cheikh se rendait chez Aïda Gaye, une jeune femme âgée de 19 ans dont il connaît la mère depuis plusieurs années. Sa motivation, selon lui, était de demander Aïda en mariage pour une seconde épouse. Aïda Gaye dit avoir rejeté sa proposition, parce qu’elle voulait poursuivre sa formation. Alors, Cheikh y retourne dès le lendemain, vendredi. Selon Aïda, il l’a trouvée dans sa chambre et l’aurait fait inhaler de force un produit, avant de la violer. Marié et père de cinq enfants, il a été reconnu coupable du délit de viol par le tribunal correctionnel de Diourbel et encourt 5 ans ferme, rapporte Les Echos.