Accusé de coups et blessures volontaires et tentative de viol sur sa mère, El Hadji Ibrahima Fane a comparu, hier, devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar. Accablé par ses deux parents, le prévenu a, toutefois, nié toutes les accusations. Par ailleurs, d’après SourceA, le Parquet a requis une peine d’emprisonnement d’un an ferme de prison à son encontre. Il sera édifié sur son sort, le 11 janvier prochain.