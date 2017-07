VIOLENCE DANS LA CAMPAGNE A GRAND-YOFF  La Cojer pointe un doigt accusateur sur Pape  Madiop Diop…  

Le coordonnateur de l’APR de Grand-Yoff, et non moins chargé de l’organisation du Comité électoral de la coalition Benno Bokk dans la localité précitée, a fait, ce week-end, face à la presse pour se prononcer sur les scènes de violence qui ont émaillé la caravane du Ministre de la Jeunesse, Mambaye Niang, et de Youssou Ndour. A en croire Nourou Niang : «Dans cette caravane, il y avait un manque notoire d’organisation. Moi, en tant que coordonnateur des jeunes de BBY de Grand-Yoff, on ne m’avait pas impliqué. Nous étions laissés en rade. Néanmoins, je regrette cet incident malheureux, ces actes de vandalisme qui sont l’œuvre du Maire socialiste, Pape Madiop Diop. Aujourd’hui, lui et ses camarades sont si déboussolés et ils veulent faire recourir à la violence pour entacher le scrutin. Ils ne peuvent plus supporter la pression. Nous, nous avons fait le maillage des 66 quartiers de la localité pour les sensibiliser à voter en faveur de la mouvance présidentielle », dira-til. Et le jeune Niang d’avertir : «Nous, nous n’allons plus les laisser faire. Nous allons faire face à eux. La peur qui les envahit ne doit pas les pousser à user des subterfuges anti-démocratiques.»

M BA